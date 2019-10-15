Роналду забил 700-й гол в карьере

Нападающий сборной Португалии и итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду достиг карьерного рубежа в 700 забитых мячей.

Это произошло вчера, в отборочном турнира Евро-2020 во время матча сборных Украины и Португалии. Юбилейный гол был забит с пенальти. Несмотря на это, его команда проиграла со счетом 1:2.

В настоящее время Роналду является единственным из действующих футболистов, которому удалось забить 700 голов в своей карьере, сообщает BBC.

В элитной группе бомбардиров 700 + легендарные имена: Герд Мюллер, Ференц Пушкаш, Пеле, Ромарио, Йозеф Бикан. Это игроки, которые забили больше, чем Роналду.

У нападающего «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси пока 672 гола.

Напомним, сборная России досрочно вышла на Евро-2020, разгромив команду Кипра.