В Казани в начале ноября завершится работа сезонных садоводческих маршрутов

В Казани 1 ноября закрываются сезонные маршруты автобусов до садоводческих товариществ, рассказал на деловом понедельнике председатель Комитета по транспорту Айдар Абдулхаков.

Он отметил, что в этом году в дачный сезон было совершено более 720 тыс. поездок.

«Погода в этом году позволила дачникам завершить все дела, и с 1 ноября мы прекращаем работу сезонных садоводческих маршрутов», — сказал он.

С 30 апреля до 1 ноября 16 низкопольных автобусов курсируют по наиболее востребованным направлениям. Дачники могут доехать на общественном транспорте до жилых массивов Станционные Дербышки, Дальние Сады, Новое Шигалеево, Жиркомбинат, а также до садовых обществ «Крутушка» и «Текстильщик».

Ранее сообщалось, что в этом году в Казани отремонтировали в 4 раза больше улиц, чем планировали. На эти цели из республиканского и федерального бюджетов выделили более 7,2 млрд рублей.

