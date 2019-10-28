На ремонт улиц в Казани потратили более 7 млрд рублей в этом году

В этом году в Казани отремонтировали в 4 раза больше улиц, чем планировали. На эти цели из республиканского и федерального бюджетов выделили более 7,2 млрд рублей.

В порядок привели 146 городских и поселковых улиц, 42 тротуара, 34 школьных территории, три подъездных дороги к садовым товариществам и 296 дворов.

Общая площадь ремонта составила 1,8 млн кв метров. Всего уложили 500 тыс. тонн асфальта, сообщили на «деловом понедельнике» в мэрии.

Напомним, ранее стало известно, что Казань заняла первое место в рейтинге городов с населением более 250 тыс. человек по состоянию дорожного хозяйства. Дорожная инспекция ОНФ оценила на «отлично» состояние улично-дорожной сети и безопасности дорожного движения в столице Татарстана.

