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На ремонт улиц в Казани потратили более 7 млрд рублей в этом году

08:51, 28.10.2019 1
На ремонт улиц в Казани потратили более 7 млрд рублей в этом году
Фото: realnoevreya.ru

В этом году в Казани отремонтировали в 4 раза больше улиц, чем планировали. На эти цели из республиканского и федерального бюджетов выделили более 7,2 млрд рублей.

В порядок привели 146 городских и поселковых улиц, 42 тротуара, 34 школьных территории, три подъездных дороги к садовым товариществам и 296 дворов.

Общая площадь ремонта составила 1,8 млн кв метров. Всего уложили 500 тыс. тонн асфальта, сообщили на «деловом понедельнике» в мэрии.

Напомним, ранее стало известно, что Казань заняла первое место в рейтинге городов с населением более 250 тыс. человек по состоянию дорожного хозяйства. Дорожная инспекция ОНФ оценила на «отлично» состояние улично-дорожной сети и безопасности дорожного движения в столице Татарстана.

ОбществоИнфраструктураБизнесТранспортАвто Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 28 окт
    Пусть исполком опубликует перечень дворов, которые были благоустроены. Мы хотим знать сколько средств потрачено на указанные 296 дворов
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