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Казань подала заявку на проведение Суперкубка УЕФА 2023 года

11:11, 28.10.2019
Казань подала заявку на проведение Суперкубка УЕФА 2023 года
Фото: commons.wikimedia.org

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил, что Казань успела подать необходимые документы для участия в конкурсе на проведение Суперкубка УЕФА 2023 года.

«Заявку на проведение Суперкубка подали, предоставили все необходимые документы», — передает слова Леонова «РИА Новости».

Заявку на проведение Суперкубка УЕФА 2023 года можно было подать до 28 октября. В случае победы, футбольный матч пройдет на «Казань Арене».

Напомним, ранее президент Татарстана Рустам Минниханов и президент УЕФА Александер Чеферин на встрече в Турции обсудили возможность проведения Суперкубка в Татарстане.

После этого стало известно, что власти Татарстана намерены побороться за право проведения в Казани Суперкубка УЕФА в 2023 году.

СпортФутболОбщество Татарстан
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