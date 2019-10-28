Казань подала заявку на проведение Суперкубка УЕФА 2023 года

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил, что Казань успела подать необходимые документы для участия в конкурсе на проведение Суперкубка УЕФА 2023 года.

«Заявку на проведение Суперкубка подали, предоставили все необходимые документы», — передает слова Леонова «РИА Новости».

Заявку на проведение Суперкубка УЕФА 2023 года можно было подать до 28 октября. В случае победы, футбольный матч пройдет на «Казань Арене».

Напомним, ранее президент Татарстана Рустам Минниханов и президент УЕФА Александер Чеферин на встрече в Турции обсудили возможность проведения Суперкубка в Татарстане.

После этого стало известно, что власти Татарстана намерены побороться за право проведения в Казани Суперкубка УЕФА в 2023 году.