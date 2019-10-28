«Дочка» «Росатома» и КНИТУ-КАИ создали лабораторию композитов

Компания Umatex, входящая в «Росатом», и КНИТУ-КАИ открыли совместную научно-учебную лабораторию «Специализированный центр компетенций «Технологии композитов». Данный проект реализуется при поддержке правительства Татарстана.



Правительство РТ выделило 15 млн рублей на проект, университет вложил около 10 млн рублей, компания Umatex — 5 млн рублей, а также предоставляет свои материалы, ткани и пленки.

«Лаборатория — важная точка на территории страны по развитию всей отрасли композитов в России. Эта индустрия — одна из самых быстро растущих в мире. Производство углекомпозитов растет более чем на 11 процентов в год. К 2025 году их мировой рынок увеличится в 2,5 раза. Наша общая задача — увеличить к 2025 году российский рынок композитов с 0,5 процента в мировом производстве хотя бы до 2 процентов, а это означает, что мы должны вырасти в семь раз», — отметил генеральный директор Umatex Александр Тюнин.

Кроме того, в центре воссоздали в миниатюре полный цикл композитного производства от моделирования и конструирования до контроля параметров и участка раскроя и выкладки материала. Оборудование лаборатории мобильное, его можно вывозить на различные площадки. Здесь изготавливают и негабаритные изделия для настоящих беспилотников.

Подробнее о новой лаборатории — в материале «Реального времени».

