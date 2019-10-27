В католической церкви могут появиться первые женатые мужчины-священники

Собрание ватиканских епископов попросило главу католической церкви папу римского Франциска разрешить женатым мужчинам принимать сан священников.

Епископы предлагают ввести такую меру в качестве исключения для одного региона — Амазонии, где возникла проблема с нехваткой священников. При этом женатых кандидатов на пост священника предлагается подвергать жесткому отбору: брать будут только тех, кто «законно создал стабильную семью», пользуется уважением в обществе и имеет церковное образование.

В любом случае, при принятии такого предложения впервые за более чем тысячу лет в католической церкви могут появиться женатые мужчины-священники.

Помимо этого, епископы предложили рассмотреть возможность женщинам занимать некоторые церковные должности.