Тренер «Рубина» Докампо: «История повторяется — начали хорошо, а потом...»

Главный тренер «Рубина» Эдуардо Докампо прокомментировал исход матча с «Уралом» (0:0).

— Наша история повторяется. Начинаем хорошо, бывают моменты, а потом проседаем. Надеемся, что у нас еще все впереди.

— Как оцените игру Пояркова?

— Играл хорошо, очень смело, нам понравилась его игра.

— Был эпизод с Кьяртанссоном, когда он повздорил с партнером по команде, а потом сразу покинул поле. Это запланированная замена или что?

— Нет, все хорошо.

— Что не так с реализацией у Кьяртанссона?

— Если честно, то я не знаю, как вам ответить. Он старается, хочет забить, думаю, что скоро все будет.

— Сегодня Кварацхелия вышел на последние 20 минут и заметно усилил игру. Он способен выдержать всю игру?

— Он со скамейки хорошо усиливает игру. Мы изначально планировали поменять Зурико раньше, но вы правы. Наверное, он мог бы выйти раньше, — сказал Докампо.