Казанского бизнесмена обвиняют в налоговых аферах на 8 млн рублей

Фото: «Реальное время»

В Вахитовский суд Казани направлено дело 52-летнего Марка Скибинского. Прокуратура Татарстана обвиняет его в мошенничестве с налогами, повлекшем ущерб бюджету свыше 8 млн рублей.



Вину на предварительном следствии бизнесмен признал, сообщили «Реальному времени» в прокуратуре республики. А еще полностью возместил ущерб по делу.

По версии следствия, в 2014—2018 годах обвиняемый выступал соучредителем и директором казанского ООО «КМ-Проект» (основной вид деятельности — производство материалов для медицинских целей) и предоставлял в налоговую декларации о возмещении налога на НДС с заведомо ложными сведениями о сделках с аффилированным предприятием. В результате из бюджета были похищены сначала 6, а потом еще 2 млн рублей с лишним, полагают силовики.

Из состава учредителей фирмы Скибинский вышел в прошлом году.

Ранее в Татарстане осудили за налоги экс-директора Зеленодольского мясокомбината.