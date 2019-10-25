ЦБ снизил ключевую ставку до 6,5%

Совет директоров Банка России снизил ключевую ставку на 50 б.п., до 6,50% годовых.



Уточняется, что темпы роста российской экономики по-прежнему остаются сдержанными, также усилились риски существенного замедления мировой экономики.



«В этих условиях Банк России снизил прогноз годовой инфляции по итогам 2019 года с 4,0—4,5 до 3,2—3,7%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,5—4,0% по итогам 2020 года и останется вблизи 4% в дальнейшем», — отмечает ЦБ.

Прогноз роста ВВП в 2019—2022 годах Банк России оставил без изменений. Темп прироста ВВП будет постепенно увеличиваться с 0,8—1,3% в 2019 году до 2—3% в 2022 году.

Следующее заседание совета директоров ЦБ по уровню ключевой ставки пройдет 13 декабря 2019 года.



Напомним, 6 сентября Центробанк снизил ключевую ставку на 0,25 п.п. — до 7% годовых.

