ЦБ снизил ключевую ставку до 7% — это минимум с 2014 года

Совет директоров Банка России снизил ключевую ставку на 0,25 п.п. — до 7% годовых.

Последний раз ключевая ставка была на уровне 7% пять лет назад — в марте—апреле 2014 года.

Регулятор уточняет, что темпы роста российской экономики по-прежнему складываются ниже ожиданий, также усилились риски существенного замедления мировой экономики.

В этих условиях и с учетом фактической динамики инфляции Банк России снизил прогноз годовой инфляции по итогам 2019 года с 4,2—4,7 до 4,0—4,5%. В дальнейшем, по прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция останется вблизи 4%», — отмечает ЦБ.

Также Банк России снизил прогноз темпа прироста ВВП в 2019 году с 1,0—1,5 до 0,8—1,3%.

Следующее заседание совета директоров ЦБ по уровню ключевой ставки пройдет 25 октября 2019 года.

Напомним, 26 июля ЦБ снизил ключевую ставку до 7,25% годовых.