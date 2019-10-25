На участке автодороги в Татарстане уложили покрытие, снижающее уровень шума

Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан

На участке автодороги Набережные Челны — Заинск — Альметьевск в Альметьевском районе при укладке верхнего слоя использовали модифицированный битум.

В качестве эксперимента его уложили на участке дороги протяженностью в километр. Отмечается, что за счет использования химически стабилизированной резинобитумной композиции предполагается достичь повышения трещиностойкости покрытия, коэффициента сцепления и упругости при низких температурах. Также данное покрытие позволяет снизить уровень шума от транспортного потока.

Битум был разработан венгерской компанией MOL Group. Проект реализован совместными усилиями компаний ПАО «Татнефть», MOL Group и ООО «Татнефтедор» при поддержке Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан, передает пресс-служба ведомства.

Ранее сообщалось, что, согласно рейтингу сервиса Domofond.ru, Казань заняла второе место среди городов-миллионников по качеству дорог.

