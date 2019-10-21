Казань уступила только Москве в рейтинге лучших дорог среди городов-миллионников
Сервис Domofond.ru составил рейтинг городов России по качеству городов. Судя по исследованию, Казань заняла второе место среди городов-миллионников.
Столица Татарстана уступила только Москве. Согласно исследованию, Казань набрала 5,2 балла. В общем зачете она оказалась только на 28-й строчке.
В пятерку лидеров вошла также Пермь, получившая 5 баллов. В полном рейтинге столица Пермского края заняла 37-е место.
На восьмом месте среди городов –миллионников Нижний Новгород, на девятом — Уфа. Самара в списке двенадцатая.АналитикаОбществоИнфраструктура БашкортостанТатарстан
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