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Казань уступила только Москве в рейтинге лучших дорог среди городов-миллионников

18:19, 21.10.2019 1
Казань уступила только Москве в рейтинге лучших дорог среди городов-миллионников
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Сервис Domofond.ru составил рейтинг городов России по качеству городов. Судя по исследованию, Казань заняла второе место среди городов-миллионников.

Столица Татарстана уступила только Москве. Согласно исследованию, Казань набрала 5,2 балла. В общем зачете она оказалась только на 28-й строчке.

В пятерку лидеров вошла также Пермь, получившая 5 баллов. В полном рейтинге столица Пермского края заняла 37-е место.

На восьмом месте среди городов –миллионников Нижний Новгород, на девятом — Уфа. Самара в списке двенадцатая.

АналитикаОбществоИнфраструктура БашкортостанТатарстан
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