В Татарстане сумма долгов по алиментам превышает 2 млрд рублей — видео

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Гузель Удачина провела прием граждан. Большинство обращений приходятся на неуплату алиментов, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

За 9 месяцев 2019 года судебные приставы взыскали более 220 млн рублей долгов по алиментам. Однако общий долг родителей по выплатам остается выше 2 млрд рублей.

«Он оставил нас без жилья. Он оставил меня с кредитом на 250 тысяч», — жалуется одна из посетительниц детского омбудсмена Розалина Ахметзянова.

Однако Гузель Удачина считает, что ситуация не является бесперспективной.

Еще один посетитель пытается добиться права видеться с сыновьями. Он выплачивает алименты, но не может появляться в предписанное судом время, поскольку работает на Севере и не может приезжать в Казань часто.