Эмиль Галимов: «Против Ткачева игрок «Металлурга» должен был сыграть аккуратнее»

Нападающий «Ак Барса» Эмиль Галимов высказался об инциденте во время игры с «Металлургом» (0:1б), после которого Владимира Ткачева унесли со льда на носилках.

— Хорошо сыграли вратари сегодня, матч продолжался до первой ошибки. В итоге все ошибки полевых вратари подчистили, поэтому такой счет на табло. В серии буллитов чуть не повезло, поэтому так обидно проиграли.

— Физически как себя чувствуете после напряженной серии матчей?

— Да, возможно, свежести нам чуть не хватило — если бы чуть больше отдыхали и играли дома, могло все по-другому сложиться. Но на календарь никто не жалуется, у всех он непростой — просто принять это как факт, работать и не давать себе никаких поблажек в этом плане.

— Вы были на площадке в том эпизоде, когда Владимир Ткачев получил травму.

— Судьи говорят, что это был чистый силовой прием. Игрок «Металлурга» видел, что Вова смотрел в другую сторону, не видел его, и должен был сыграть поаккуратнее, чтобы такого не было. Такое стечение обстоятельств получилось. Володе пожелаем здоровья, он — наш лидер, ассистент капитана, мы все за него горой, держим кулачки.

— Вы сразу пошли заступаться за Ткачева.

— Да, это уже на автомате было. Это были эмоции, любой на моем месте поступил бы так же, — приводит слова Галимова пресс-служба клуба.

Напомним, по сообщениям СМИ Ткачев получил сотрясение мозга и пропустит минимум две недели.