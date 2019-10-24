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СМИ: у Ткачева сотрясение мозга, он пропустит минимум две недели

08:20, 24.10.2019
СМИ: у Ткачева сотрясение мозга, он пропустит минимум две недели
Фото: ak-bars.ru

Нападающий «Ак Барса» Владимир Ткачев получил сотрясение мозга в игре против «Металлурга» (0:1б). Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По сведениям источника, на восстановление хоккеиста от травмы может уйти минимум две недели.

Напомним, во вчерашней игре против «Металлурга» Ткачев получил сильный удар от игрока хозяев Егора Коробкина, после чего казанского хоккеиста унесли на носилках. Позже главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов сообщил, что жизни Ткачева ничего не угрожает.

СпортХоккей Татарстан
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