В Татарстане задержали пятерых мужчин, охотившихся за дикими животными

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ задержали пятерых мужчин, которые продолжительное время занимались незаконным отстрелом диких животных на территории республики.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий в лесном массиве, расположенном в 2 километрах от села Монастырское Тетюшского района республики, полицейские задержали пятерых мужчин, которые, не имея соответствующих разрешений, охотились на двух кабанов.

На месте происшествия сотрудники полиции изъяли у задержанных три автомобиля, ружья, охотничьи патроны, ножи, топоры, радиостанцию и мобильные телефоны.

Туши убитых животных были отправлены в ветеринарное объединение Тетюшского района РТ для проведения экспертизы.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконной охоте, совершенной организованной группой с причинением особо крупного ущерба (ч. 2. ст. 258 УК РФ). Максимальное наказание, предусмотренное этой статьей, — лишение свободы на срок до 5 лет, передает пресс-служба МВД по РТ.

Ранее сообщалось, что житель Челябинской области может лишиться свободы за незаконный вылов стерляди, занесенной в Красную книгу.