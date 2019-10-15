За незаконный вылов стерляди житель Челябинской области может лишиться свободы сроком до двух лет

Возбуждение уголовного дела в отношении 40-летнего уроженца Челябинской области за вылов рыб, занесенных в Красную книгу РФ, признано Куйбышевской транспортной прокуратурой законным.

Сотрудниками Тольяттинского ЛОП Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте на берегу реки Волги Саратовского водохранилища 3 октября 2019 года выявлен факт лова мужчиной на моторной лодке при помощи запрещенного орудия четырех особей стерляди. Нарушитель тем самым причинил рыбным запасам страны ущерб на сумму почти 19 тысяч рублей, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Стерлядь находится под угрозой исчезновения и занесена в Красную книгу РФ. Ранее стерлядь встречалась на Волжских, Кубанских, Донских, Днепровских, Уральских берегах рек и Черноморских побережьях. В настоящее время ее встречается очень мало, а на Кубани и вовсе нет, уточняет ведомство.

Мужчине предъявлено обвинение в преступлении, предусмотренном п. «в» ч. 1 ст. 256 УК РФ. Браконьер может сесть в тюрьму на срок до двух лет.

Ранее российские пограничники задержали в Японском море браконьеров из КНДР и изъяли у них акул и крабов.