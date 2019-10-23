Вратарю «Магнитки» Кошечкину в игре с «Ак Барсом» порезали коньком шею — видео
В матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» защитник магнитогорского «Металлурга» Максим Матушкин случайно травмировал вратаря своей команды Василия Кошечкина, ударив того коньком в шею.
Порез оказался не сильным, и вышедшие на площадку врачи быстро остановили кровотечение. Голкипер самостоятельно покинул лед, а позже сумел продолжить игру.СпортХоккей Татарстан
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