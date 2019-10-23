Зеленодольский завод имени Горького приступит к строительству судов для Арктики

В пятницу, 25 октября, на АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» пройдет церемония закладки двух судов проекта BLV03 «Александр Парфенов» и «Всеволод Пересыпкин». Корабли строятся в рамках федерального проекта «Северный морской путь».

Проекты судов разработало «Морское инженерное бюро». Они представляют собой лоцмейстерские суда ледового класса Ice3. Их планируется использовать для обеспечения безопасности мореплавания и развития портовой инфраструктуры, сообщает пресс-служба предприятия.

Длина кораблей составит 35 м, ширина — 9,7 м. Они смогут достигать скорости в 12 узлов. Суда рассчитаны на команду из 14 человек.

Напомним, что на Зеленодольском заводе имени Горького планируется выпускать также работающие на природном газе прогулочные суда.