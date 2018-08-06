Татарстанская Фемида вернула права чиновнику, которого поймали за рулем в нетрезвом виде

«Оформили» за управление автомобилем в нетрезвом виде замминистра образования РТ Станислава Андреева в ноябре прошлого года казанские гаишники. Однако без прав чиновник не остался: не сумев опровергнуть факт опьянения, он доказал, что, составляя протокол, сотрудник ДПС допустил прокол.



Сотрудники ГИБДД проверили Андреева на трезвость в ноябре прошлого года, и, поскольку алкотектор показал наличие алкоголя в выдыхаемом им воздухе, мировой суд «приговорил» водителя к лишению прав на полтора года и штрафу в 30 тысяч рублей. Замминистра не сумел оспорить это постановление в райсуде, и оно вступило в законную силу. Однако Андреев подал жалобу в Верховный суд, в которой указал на несоблюдение полицейским предусмотренных законом формальностей при заполнении протокола. И это сработало: зампредседателя Верховного суда РТ Роман Гафаров вынес 3 апреля постановление об отмене ранее вынесенных в отношении Станислава Андреева судебных решений и прекращении производства по делу…