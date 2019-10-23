Зурико Давиташвили: «Рубин» настроен по-боевому, с «Уралом» будем стараться победить»

Полузащитник «Рубина» Зурико Давиташвили поделился ожиданиями от предстоящего матча 14-го тура РПЛ с «Уралом».

— Зурико, как проходит подготовка к «Уралу»?

— Проходит в плановом режиме, настроены по-боевому. В матче с «Уралом» будем стараться победить.

— Уже наверно разбирали соперника. Что из себя представляет «Урал»?

— Разбирали и еще разбираем, процесс продолжается. Команда очень хорошая.

— Вы открыли счет забитым голам за «Рубин». Сколько ждать болельщикам голов по итогам сезона?

— Конкретную цифру я не буду озвучивать. Самое главное, чтобы «Рубин» побеждал и был на достойном месте, я же в каждом матче буду стараться приносить пользу.

— Но ведь перед матчем с «Тамбовом» вы загадали забить, и это сработало.

— Я, конечно, загадал число, но с вашего позволения не буду его озвучивать.

— Почему «Рубин» забивает не так много, как хотелось бы?

— Конечно, стараемся забивать. Но у нас идет процесс становления команды. Наверно результат с каждым матчем будет улучшаться и будем забивать больше, — сказал Давиташвили.

Ранее о предстоящем матче с «Уралом» высказался тренер «Рубина» Роман Шаронов.