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Туктамышева — о соперницах: «То, что они демонстрируют, — это из области фантастики»

11:12, 23.10.2019
Туктамышева — о соперницах: «То, что они демонстрируют, — это из области фантастики»
Фото: sport24.ru

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева поделилась мнением о конкуренции с подопечными тренера Этери Тутберидзе, в число которых входит Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Алина Загитова.

«Они вообще очень крутые. То, что они демонстрируют, — это из области фантастики. Очень сильный скачок в развитии женского фигурного катания. Я просто постараюсь свое делать, у меня тоже не самый простой контент — есть тройные аксели, которые тоже мало исполняют девушки сейчас. Поэтому постараемся побороться», — приводит слова Туктамышевой «Звезда».

Напомним, ранее другая российская чемпионка по фигурному катанию Мария Бутырская назвала судейство в данном виде спорта политизированным.

СпортФигурное катание
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