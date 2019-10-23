Туктамышева — о соперницах: «То, что они демонстрируют, — это из области фантастики»

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева поделилась мнением о конкуренции с подопечными тренера Этери Тутберидзе, в число которых входит Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Алина Загитова.

«Они вообще очень крутые. То, что они демонстрируют, — это из области фантастики. Очень сильный скачок в развитии женского фигурного катания. Я просто постараюсь свое делать, у меня тоже не самый простой контент — есть тройные аксели, которые тоже мало исполняют девушки сейчас. Поэтому постараемся побороться», — приводит слова Туктамышевой «Звезда».

Напомним, ранее другая российская чемпионка по фигурному катанию Мария Бутырская назвала судейство в данном виде спорта политизированным.