Мария Бутырская: «Судейство — это политика. Мне жаль Туктамышеву»

Чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская прокомментировала оценки, выставленные Елизавете Туктамышевой на прошедшем в США первом этапе Гран-при Scate America.

«Вот если бы я судила, я прекрасно понимаю, насколько это сложно делать этот элемент, ставить его в программу, выполнять чисто со сложного захода и с шикарным выездом. Я это понимаю, и я бы за это ставила много.

Значит, люди, которые там сидят, не совсем хорошо разбираются в фигурном катании, либо у них есть какая-то установка от руководителей своих стран, например. Мы же понимаем, что судейство — это тоже маленькая политика. И судьи тоже как-то общаются, приходят на тренировки и тоже смотрят кто как готов. Мы всегда это будем обсуждать.

Как-то на последних международных соревнованиях мне кажется, что Лизе как-то придерживают вторую оценку. Мне очень жалко, потому что мне нравится Лиза, мне нравится ее настроение. Она ни на кого из наших не похожа. У нее своя программа, своя подача. Ты чувствуешь, что она выходит и делает это с огромным удовольствием — это передается тебе. Не могу я объяснить, и обидно мне. Бывает», — цитирует Бутырскую Sport24.