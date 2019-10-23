Верховный суд России обязал Украину выплатить «Татнефти» $144 млн

Верховный суд России не будет пересматривать судебные акты двух нижестоящих инстанций, которые обязали привести в исполнение решение международного арбитража о взыскании с Украины около $144 млн в пользу «Татнефти».

«Оснований для пересмотра принятых по настоящему делу судебных актов в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда Российской Федерации не установлено», — передает «РИА Новости» определение суда.

Так, суд отклонил кассационную жалобу Украины в лице ее Министерства юстиции, которая просила пересмотреть определение арбитражного суда Ставропольского края и постановление арбитражного суда Северо-Кавказского округа.

Ранее Украина подала кассационную жалобу в Верховный суд России на решение о взыскании в пользу «Татнефти» $144 млн (основная сумма плюс проценты). Иск подало Министерство юстиции Украины. Решение в пользу «Татнефти» в 2014 году вынесла постоянная палата Третейского суда в Гааге, признав нарушение двустороннего соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций между Россией и Украиной в связи с потерей компанией доли в Кременчугском НПЗ. Киев оспорил это решение в США, однако и там апелляционный суд округа Колумбия встал на сторону татарстанской компании.



Напомним, нефтяная компания ответила на очередную жалобу Украины на решение суда по выплате $144 млн татарстанской компании. «Татнефть» утверждает, что Киев «выдумывает коллизию».