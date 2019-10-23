Юрий Семин: «Локомотив» сыграл на сто процентов своих возможностей»

Главный тренер «Локомотива» подвел итоги поражения от «Ювентуса» (1:2) в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов.

— Мы сыграли на сто процентов своих возможностей. Я благодарен футболистам. Нам не хватило кондиций тех игроков, которые были больны до этого. В предыдущем матче не было Баринова, Крыховяка, Игнатьева, Хеведеса. В конце кондиций не хватило. Замены? Все шло достаточно неплохо. Счет сохранялся.

— Можно ли было сыграть лучше в прессинге?

— Были возможности сыграть качественнее и лучше выходить в контратаки. Но «Ювентус» этого не позволил, подавлял все попытки для контратак в начальном прессинге.

— На первых минутах казалось, что Мурило играл опорника, но позже опустился в оборону.

— С самого начала он должен был играть правого центрального защитника.

— Что «Локомотив» приобрел в матче с «Ювентусом»?

— Опыт — не каждому футболисту и тренеру удается сыграть против «Ювентуса». Это серьезный опыт для всех.

— О чем говорили с Роналду после матча?

— Криштиану сказал, что мы могли бы побольше раскрыться. Но если бы мы раскрылись, было бы еще сложнее, — сказал Семин.