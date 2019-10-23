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«Локомотив» проиграл «Ювентусу», хотя вел в счете до 77-й минуты

06:04, 23.10.2019
«Локомотив» проиграл «Ювентусу», хотя вел в счете до 77-й минуты
Фото: twitter.com/fclokomotiv

В рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов по футболу московский «Локомотив» на выезде уступил итальянскому «Ювентусу» (1:2).

Российский клуб вел со счетом 1:0 до 77-й минуты матча, но дубль полузащитника туринцев Дибалы перечеркнул все шансы на победу москвичей.

В другом матче группы D испанский «Атлетико» нанес поражение «Байеру» из Германии — 1:0.

«Ювентус» (Италия) — «Локомотив» (Россия) — 2:1 (0:1, 2:0)
Голы: 0:1 — 30 Миранчук, 1:1 — 77 Дибала, 2:1 — 79 Дибала.

СпортФутбол
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