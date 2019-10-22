Татарстанские фермеры получат до 10 млн на агростартапы

Фото: Инна Серова

Власти Татарстана будут выдавать фермерам до 10 млн рублей на так называемые агростартапы. Субсидии такого размера могут получить сельхозкооперативы.

Крестьянским фермерским хозяйствам предполагается выдавать до 4 млн рублей, рассказал министр экономики Татарстана Фарид Абдулганиев в ходе брифинга, посвященного реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Он отметил, что субсидии будут выдаваться в рамках программы поддержки фермерства и развития сельской кооперации.

Подробности с брифинга — в материале «Реального времени».