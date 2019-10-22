Татарстанские фермеры получат до 10 млн на агростартапы
Власти Татарстана будут выдавать фермерам до 10 млн рублей на так называемые агростартапы. Субсидии такого размера могут получить сельхозкооперативы.
Крестьянским фермерским хозяйствам предполагается выдавать до 4 млн рублей, рассказал министр экономики Татарстана Фарид Абдулганиев в ходе брифинга, посвященного реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Он отметил, что субсидии будут выдаваться в рамках программы поддержки фермерства и развития сельской кооперации.
Подробности с брифинга — в материале «Реального времени».ЭкономикаПромышленностьАгропромОбществоБизнес Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым