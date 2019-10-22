Матч «Рубина» с «Уралом» обслужит Мешков, «Тамбов — «Уфа» — Лапочкин
Стали известны имена арбитров, которые обслужат 14-й тур чемпионата России по футболу, информирует официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).
В матчах ЦСКА — «Динамо» и «Локомотив» — «Спартак» будет использоваться система видеоповторов VAR.
«Рубин» — «Урал»: судья — Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи — Алексей Стипиди (Краснодар), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья — Алексей Сухой (Люберцы).
«Тамбов» — «Уфа»: судья — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Рашид Абусуев (Санкт-Петербург), Роман Милюченко (Санкт-Петербург); резервный судья — Василий Казарцев (Санкт-Петербург).
«Крылья Советов» — «Зенит»: судья — Станислав Васильев (Ижевск); ассистенты судьи — Владислав Назаров (Невинномысск), Рустам Мухтаров (Петрозаводск); резервный судья — Алексей Амелин (Тула).
«Краснодар» — «Оренбург»: судья — Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи — Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья — Антон Фролов (Москва).
«Ахмат» — «Арсенал»: судья — Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи — Антон Аверьянов (Москва), Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону); резервный судья — Сергей Чебан (Москва); инспектор — Владимир Енютин (Москва).
«Ростов» — «Сочи»: судья — Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи — Николай Богач (Люберцы), Наиль Сейфетдинов (Казань); резервный судья — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).
«ЦСКА» — «Динамо»: судья — Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи — Антон Кобзев (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья — Павел Кукуян (Сочи); ВАР — Виталий Мешков (Дмитров), АВАР — Алексей Сухой (Люберцы).
«Локомотив» — «Спартак»: судья — Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи — Тихон Калугин (Москва), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ВАР — Михаил Вилков (Нижний Новгород), АВАР — Василий Казарцев (Санкт-Петербург).СпортФутбол БашкортостанТатарстан
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