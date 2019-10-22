Татарстанский РФП начал выплаты клиентам «ТФБ Финанс»

Республиканский фонд поддержки (РФП) запустил выплаты клиентам инвесткомпании «ТФБ Финанс», которые не смогли добиться в суде признания себя обманутыми вкладчиками «Татфондбанка». Первые деньги они смогли получить 21 октября.

Пресс-служба РФП сообщила, что общая сумма выплат составит 77 млн рублей.

Ранее 1 275 клиентов инвестиционной компании обратились в суд. Они утверждали, что «Татфондбанк» обманом перевел их деньги со счетов под управление «ТФБ Финанс». Из них только 897 человек были признаны вкладчиками банка. В дальнейшем они смогли получить от АСВ страховку. Остальные же не могли рассчитывать на компенсации.

Напомним, что о планах начать выплаты РФП сообщал еще в начале 2019 года. Тогда планировалось запустить их еще в марте.