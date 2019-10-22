КАМАЗ разместил облигации на 5 млрд рублей

ПАО «КАМАЗ» сообщило о выпуске облигаций серии БО-П05 на 5 млрд рублей. Бумаги размещены на Московской бирже.

Всего размещается 5 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тысяча рублей за штуку, говорится в сообщении КАМАЗа, опубликованном на сервере раскрытия корпоративной информации.

Отмечается, что 30% стоимости бумаг погашается в 728-й день с даты начала размещения, еще 30% — в 910-й день и оставшиеся 40% — в 1 092-й день.

Напомним, что в июле КАМАЗ разместил облигации серии БО-П04 на 3 млрд рублей.