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Для парков и скверов Казани закупят звуковое оборудование на 3 млн рублей

12:24, 20.10.2019
Для парков и скверов Казани закупят звуковое оборудование на 3 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru

Дирекция парков и скверов Казани купит звуковое оборудование на 2,8 млн рублей. Об аукционе было объявлено 18 октября, заявки принимаются до 28 октября, а аукцион состоится 30-го числа. Оплатят закупку из бюджета города.

Всего дирекции понадобятся 11 видов оборудования. Дороже всего — 155,5 тысячи рублей за штуку — будут стоить шесть усилителей мощностью не менее 3000 Вт. В 151 тысячу рублей обойдется цифровой двухканальный беспроводной приемник. 118 тысяч будет стоить каждая из четырех вокальных радиосистем с ручным передатчиком.

Помимо этого, понадобятся активные направленные приемные антенны, кабели, студийный монитор, динамический капсюль, микрофонные стойки и радиосистемы с гарнитурой.

Общество Татарстан
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