Дмитрий Баринов: «Ювентус» — топ-клуб, но «Локомотив» прилетел за победой»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал о планах команды на предстоящий матч Лиги чемпионов против «Ювентуса».

— «Ювентус» — топ-клуб, одна из лучших европейских команд. Игра с таким соперником легкой не станет, зато точно будет интересно.

Не могу сказать, что есть страх, но определенное волнение присутствует. Важно выйти на поле и сыграть как можно более собранно, концентрируясь на каждом эпизоде. Лига чемпионов ошибок не прощает.

Наша главная задача — выполнить на поле все тренерские установки. И, конечно, играть, биться друг за друга. После встречи в Грозном у нас началась подготовка к «Ювентусу». Мы тщательно разбираем соперника, его сильные стороны. Определенно, прилетели в Турин только за победой, — сказал Баринов.

Напомним, сегодня «Локомотив» сыграет матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом». Превью всех матчей тура — здесь.