Группа компаний ТАИФ принимает участие в экономическом форуме «Татарстан — Бавария»

Фото: Роман Хасаев

В казанском бизнес-центре «Корстон» стартовал экономический форум «Татарстан — Бавария». Для участия в нем в столицу республики прибыла большая делегация Федеральной земли Бавария (ФРГ) под руководством министра экономики, регионального развития и энергетики — заместителя премьер-министра Баварии Хьюберта Айвангера. В составе делегации — руководители крупного германского бизнеса, в том числе — давние партнеры ГК ТАИФ — компания «Сименс».

В рамках форума стороны намерены представить инвестиционно-промышленный потенциал. Компании Татарстана, в числе которых компании Группы ТАИФ, готовы обсудить с коллегами из Баварии перспективные направления сотрудничества, поделиться опытом совместной работы, провести деловые переговоры в формате B2B встреч.

Деловые круги Баварии отмечают пусть сдержанную, но позитивную динамику в сотрудничестве с Татарстаном и, несмотря на сложные политические и экономические рамочные условия, хороший потенциал к дальнейшему развитию взаимоотношений. За первые 6 месяцев 2019 года внешнеторговый оборот Татарстана и Германии превысил 774 млн долларов США.