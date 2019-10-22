Новости общества

08:11 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Исследование: какую бытовую технику в России считают бесполезной

11:06, 22.10.2019 1
Исследование: какую бытовую технику в России считают бесполезной
Фото: pixabay.com

Почти пятая часть опрошенных Hi-Tech Mail.ru респондентов признали мультиварку бесполезной покупкой. Робота-пылесоса, наоборот, хочет купить каждый третий. Такая техника есть уже у 12% россиян.

Как показывает опрос, роботы чаще стоят дома без дела. Также к бесполезным покупкам россияне отнесли кофеварку, увлажнители воздуха и машину для сушки одежды.

Самая популярная бытовая техника, согласно исследованию, — стиральные машины, пылесосы, утюги, микроволновые печи, блендеры.

Как сообщает ТАСС, большая половина опрошенных покупает технику раз в один-три года, особое внимание уделяя функциональности и цене. Не все из пяти тысяч опрошенных готовы распрощаться со старыми или сломанными технопомощниками: 24% отвозят на дачу, 28% отдают знакомым.

Накануне также вышло исследование о том, кого россияне признали лучшими политиками среди киногероев.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
Распечатать материал
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 22 окт
    80% в мультиварке жарят, варят и пекут, а 20% купили по стадному чувству, "чтобы было" и теперь заставляют 80% считать, что те купили бесполезную вещь? )))
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров