Исследование: какую бытовую технику в России считают бесполезной

Почти пятая часть опрошенных Hi-Tech Mail.ru респондентов признали мультиварку бесполезной покупкой. Робота-пылесоса, наоборот, хочет купить каждый третий. Такая техника есть уже у 12% россиян.

Как показывает опрос, роботы чаще стоят дома без дела. Также к бесполезным покупкам россияне отнесли кофеварку, увлажнители воздуха и машину для сушки одежды.

Самая популярная бытовая техника, согласно исследованию, — стиральные машины, пылесосы, утюги, микроволновые печи, блендеры.

Как сообщает ТАСС, большая половина опрошенных покупает технику раз в один-три года, особое внимание уделяя функциональности и цене. Не все из пяти тысяч опрошенных готовы распрощаться со старыми или сломанными технопомощниками: 24% отвозят на дачу, 28% отдают знакомым.

Накануне также вышло исследование о том, кого россияне признали лучшими политиками среди киногероев.