Исследование: лучшие политики среди киногероев, по мнению россиян

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Штирлиц из «Семнадцати мгновений весны» и профессор Преображенский из «Собачьего сердца» более всего соответствуют представлениям россиян об идеальном политическом лидере — таковы результаты опроса ВЦИОМ и Центра политической конъюнктуры.

В ходе опроса социологи попросили назвать качества, необходимые политикам, и киногероев, которые ими обладают.

Так, более 20% опрашиваемых отдали свое предпочтение Штирлицу, 12% — профессору Преображенскому. Данилу Багрова из фильма «Брат» выбрали бы политиком 11% россиян. Такой же результат у Марии Швецовой из «Тайн следствия».

Идеальным политическим лидером, по мнению россиян, могла бы быть Екатерина Тихомирова («Москва слезам не верит»), Валерий Харламов («Легенда №17»), а также Семен Горбунков («Бриллиантовая рука») и Саша Белый («Бригада»).

Среди наиболее важных для политического лидера качеств опрошенные назвали честность (44%), образованность и компетентность (31%), близость к народу (26%), умение эффективно организовывать работу других людей (25%), ум (22%) и информированность о положении дел в стране (21%).