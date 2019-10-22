ФК «Нефтехимик» анонсировал матч со СКА видеороликом в стиле хоррор

Футбольный клуб «Нефтехимик» выпустил видеоролик к матчу 19-го тура ФНЛ против хабаровского СКА. Матч состоится 23 октября на стадионе «Рубин» в Казани.

Ролик сделан в стиле фильма ужасов и посвящен к празднованию Хэллоуина, так называемого Дня святых, отмечаемого 31 октября.

После 18 матчей «Нефтехимик» делит 5-ю строчку в таблице, отставая от 4-го места, позволяющего играть стыковые матчи за выход в Премьер-лигу, на 3 очка.

Напомним, ранее стало известно, что «Нефтехимик» весь сезон-2019/20 домашние матчи будет проводить в Казани.