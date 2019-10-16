«Нефтехимик» до конца сезона-2019/20 будет проводить домашние матчи ФНЛ в Казани

Нижнекамский «Нефтехимик» не сыграет в нынешнем сезоне на родном стадионе. Об этом «МатчТВ» сообщил советник президента клуба Наиль Гизатуллин.

По словам функционера, «Нефтехимик» продолжит играть свои домашние матчи в Казани на стадионе «Рубин». В клубе не стали форсировать вопрос с родной ареной в Нижнекамске, которая сейчас находится на реконструкции.

Ожидается, что ремонтные работы закончатся к весне, после чего «Нефтехимик» подаст документы на сертифицирование комиссией РФС.

После 17 туров ФНЛ «Нефтехимик» занимает 4-е место, имея 8-матчевую беспроигрышную серию.

Напомним, что ранее в «Реальном времени» выходил материал посвященный основным деталям обновления стадиона в Нижнекамске.