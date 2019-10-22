Исследование: почему татарстанцы пользуются «кредитками» все чаще

Татарстан вошел в топ-10 регионов по количеству новых выданных кредитных карт, заняв седьмое место после Москвы, Санкт-Петербурга и Урала. Оказывается, несмотря на то, что процентная ставка по картам является одной из самых высоких, все больше татарстанцев, обращаясь за займом, выбирают карту.

Так, согласно исследованию Национального бюро кредитных историй, за 8 месяцев года в Татарстане было выдано 215,3 тыс. новых кредитных карт, что на 12,9% превысило уровень прошлого года.

Как рассказал «Реальному времени» руководитель по развитию карточных продуктов «Ак Барс» банка Ришат Хуснуллин, тренд на рост количества выданных кредитных карт есть по всему рынку. Этот показатель ежегодно растет на 10% с 2017 года.

Дело в том, что кредитная карта — более выгодный продукт по сравнению с традиционным кредитом. Он позволяет получить от банка различные бонусы в рамках программ лояльности, например, кешбэк или travel-бонусы за покупки, отметили в «Росбанке».

Кроме того, популярность кредиток можно объяснить еще тем, что банки используют различные системы бонусов для их держателей, а также переходом на безналичный расчет.

Также, как подчеркнули в «Ак Барс» банке, заемщик не ощущает большой финансовой нагрузки при обслуживании займа. «Банки готовы держать для клиента открытый лимит, так как это увеличивает вероятность их использования, а клиентам удобно иметь всегда под рукой запас денег, это дает им больше уверенности», — пояснили в организации.

В «Росбанке» считают, что повышенный интерес к кредиткам связан еще и тем, что они служат денежным запасом на случай незапланированных покупок и на определенных условиях помогают получить кредит бесплатно.

Однако несмотря на видимую простоту использования кредитных карт, с 1 октября российские банки и микрофинансовые организации обязаны рассчитывать уровень предельной долговой нагрузки (ПДН) физических лиц. Предельным считается уровень ПДН выше 50%, то есть соотношение ежемесячных платежей по кредиту к заработку заемщика.

Подробнее о ситуации — в материале «Реального времени».

