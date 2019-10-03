Олимпийская чемпионка Сотникова обратилась в полицию, она отдала гадалке 2 млн рублей

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова обратилась в полицию по делу о мошенничестве.

Недавно фигуристка обратилась к интернет-гадалке для решения своих жизненных проблем. После того, как она перевела 2 млн рублей, гадалка пропала.

«Поступил материал проверки по заявлению гражданки 1996 года рождения о том, что через социальную сеть она нашла объявление об оказании оккультных услуг и решила им воспользоваться.

Услуги оказывались дистанционно. Так, в период времени с 21.09.2019 года по 30.09.2019 года гражданка перевела неизвестной женщине по имени Ольга принадлежащие ей денежные средства на сумму 2 миллиона рублей», — сообщили в полиции.

Отметим, что Сотникова не выступает в официальных соревнованиях с 2016 года. Она еще не объявляла о завершении спортивной карьеры.