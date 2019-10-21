Центробанку предложили отправить под «гильотину» устаревшие нормы

Представители банков и других финансовых организаций добиваются смягчения в вопросах идентификации клиентов и запроса документов. Они направили в ЦБ предложения об отмене «антиотмывочных» норм.



Так, в числе требований бизнеса оказались отмена запроса миграционных карт и разрешения на пребывание в стране у клиентов-иностранцев, установление минимальной суммы транзакции, а также предложено убрать из числа субъектов «антиотмывочного» закона страховые компании, не занимающиеся страхованием жизни, пишет РБК.

Опрошенные изданием эксперты, однако, выразили сомнения в том, что Банк России учтет пожелания бизнеса. «Спрос на «регуляторную гильотину» в этой области существует уже давно. У финансовых организаций есть очень большой запрос на минимизацию расходов на комплаенс-контроль. Но проблема в том, что эта область регулируется не только ЦБ и российскими законами. Есть транснациональные требования», — отмечает директор департамента внутреннего аудита и управления рисками ФБК Роман Кенигсберг.

Ранее сообщалось, что в России предложили обязать банки проверять клиентов по номеру телефона.

