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Банки будут сверять телефонные номера россиян

14:01, 20.10.2019
Банки будут сверять телефонные номера россиян
Фото: pixabay.com

В России предложили обязать банки проверять клиентов по номеру телефонов. Соответствующий законопроект будет рассмотрен в ноябре во втором чтении.

Согласно ему, банки в обязательном порядке станут проверять, оформлен ли телефон на паспортные данные клиента, а также как часто он им пользуется и менял ли гражданин мобильное устройство.

В Госдуме объяснили, что данная мера поможет избавить клиентов банков от звонков коллекторов и усложнит кражу денег, пишут «Известия».

Напомним, ранее в интернете вновь обнаружилась утечка данных россиян. На этот раз специалист по кибербезопасности Боб Дяченко нашел кредитные истории более 1 млн жителей РФ.

ТехнологииОбществоЭкономикаБанки
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