В мэрии Казани сообщили о нехватке дворников

Мэрия Казани рассказала о нехватке дворников в управляющих компаниях.

По словам председателя комитета ЖКХ Дмитрия Анисимова, нехватка людей для уборки в зимний период составляет 500 человек. Дефицит связали с низкой зарплатой работников.

«В связи с чем было принято решение с 1 июля 2019 года поднять муниципальные тарифы, в том числе и на уборку двора. Это позволило увеличить среднюю зарплату дворников на 3 тыс. рублей, их средний заработок составил 20 тыс. рублей», — сообщил он.

Кроме того, в помощь дворникам приобретена зимняя спецтехника.

Ранее сообщалось, что дорожные службы Казани перешли на зимний режим работы. Так, 90% техники готово к холодному периоду.

