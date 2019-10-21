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В мэрии Казани сообщили о нехватке дворников

09:49, 21.10.2019 1
В мэрии Казани сообщили о нехватке дворников
Фото: pexels.com

Мэрия Казани рассказала о нехватке дворников в управляющих компаниях.

По словам председателя комитета ЖКХ Дмитрия Анисимова, нехватка людей для уборки в зимний период составляет 500 человек. Дефицит связали с низкой зарплатой работников.

«В связи с чем было принято решение с 1 июля 2019 года поднять муниципальные тарифы, в том числе и на уборку двора. Это позволило увеличить среднюю зарплату дворников на 3 тыс. рублей, их средний заработок составил 20 тыс. рублей», — сообщил он.

Кроме того, в помощь дворникам приобретена зимняя спецтехника.

Ранее сообщалось, что дорожные службы Казани перешли на зимний режим работы. Так, 90% техники готово к холодному периоду.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 21 окт
    платите по 40-50 рублей в месяц, и служебные квартиры тогда будут раьотать. и так платим квартплату не маоенькие, за содердание двора итд. а земля то в дворах муниципальная, значить граждане не должны платить.
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