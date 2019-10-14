Дорожники Казани перейдут на зимний режим во вторник

Уже во вторник дорожные службы Казани перейдут на зимний режим работы. На сегодня 90% техники готово к холодному периоду.

Площадь территории, которую будут очищать службы, превышает 21 млн кв. м, рассказали на «деловом понедельнике» в мэрии Казани.

Городские власти дополнительно закупили 25 мини-тракторов и 10 тротуароуборочных машин. Это сократит сезонный дефицит рабочих на 320 человек. На уборке пешеходных улиц зимой планируется задействовать около 600 рабочих и более 90 машин.

Кроме того, будут работать 550 единиц снегоуборочной техники. На случай резкого ухудшения погоды в Казани разработали план «Буран», он позволит в короткий срок довести количество техники в городе до 1 000 единиц.

Сейчас заготовлено 75 тыс. тонн песчано-солевой смеси и 6,5 тыс. тонн реагентов. Утилизировать снег будут на шести снегоплавильных пунктах.