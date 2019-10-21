Газизов о критике поля в Уфе: «Не надо лапши вешать, мы действуем по рекомендациям РФС»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов назвал неправильной критику газона на уфимском стадионе «Нефтяник» после игры с московским ЦСКА.

«Что касается претензий по полю, то не было много крошки. Погода такая, что неделю назад мы включили подогрев, может, из-за этого так кажется. Мы действуем согласно рекомендациям РФС, мы ничего не подсыпали. Возможно, из-за подогрева поле стало мокрым, стало скользить, но оно ровное.

Во всем мире играют на искусственных полях. Не надо вешать лапшу, что так не должно быть. Это неправильно. Лучше иметь хорошее искусственное поле, чем плохое натуральное», — сказал Газизов.

Напомним, ранее с критикой в адрес поля высказался вратарь «Уфы» Александр Беленов, а актер Михаил Грушевский назвал стадион «Нефтяник» позорным.