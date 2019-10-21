В Республиканский онкодиспансер поступили шесть новых аппаратов

В Республиканский онкодиспансер поступили шесть аппаратов инвазивной искусственной вентиляции легких (ИВЛ) Savina. Это было сделано в рамках национального проекта «Здравоохранение» и регионального проекта борьбы с онкологическими заболеваниями в Республике Татарстан.

Как сообщает пресс-служба Минздрава РТ, новые аппараты обеспечивают современные эффективные методы искусственной вентиляции легких для онкологических пациентов с любым клиническим состоянием.

Ранее сообщалось, что Минздрав Башкирии планирует создать центр орфанных заболеваний на базе Республиканского медико-генетического центра.

