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В Республиканский онкодиспансер поступили шесть новых аппаратов

06:45, 21.10.2019
В Республиканский онкодиспансер поступили шесть новых аппаратов
Фото: minzdrav.tatarstan.ru

В Республиканский онкодиспансер поступили шесть аппаратов инвазивной искусственной вентиляции легких (ИВЛ) Savina. Это было сделано в рамках национального проекта «Здравоохранение» и регионального проекта борьбы с онкологическими заболеваниями в Республике Татарстан.

Как сообщает пресс-служба Минздрава РТ, новые аппараты обеспечивают современные эффективные методы искусственной вентиляции легких для онкологических пациентов с любым клиническим состоянием.

Ранее сообщалось, что Минздрав Башкирии планирует создать центр орфанных заболеваний на базе Республиканского медико-генетического центра.

ОбществоМедицина Татарстан
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