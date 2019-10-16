В Башкирии может появиться центр для людей с редкими заболеваниями

Минздрав Башкирии планирует создать центр орфанных заболеваний на базе республиканского медико-генетического центра. Проект приказа опубликован на сайте ведомства.

Клиника должна обеспечить своих пациентов не только качественной медицинской помощью, но и необходимыми лекарствами. Кроме того, в данном центре люди смогут пройти молекулярно-генетическую диагностику и получить консультации профильных специалистов.

Редкие (орфанные) заболевания — группа болезней, которые поражают небольшое количество людей. Патологии болезней проявляются при рождении или в детском возрасте.

Ранее в Башкирии в рамках акции «Поезд здоровья» обследовано 78 тысяч жителей республики. Выявлено 14 случаев туберкулеза, более 40 подтвержденных случаев онкозаболеваний, несколько тысяч человек поставлены на учет с диагнозом сахарный диабет.