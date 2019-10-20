Более 100 единиц нового оборудования закупят для детских поликлиник Татарстана

В 2019 году для детских поликлиник в Татарстане закупят 123 единицы медицинских изделий. Это поможет повысить обеспеченность детских больниц оборудованием с 5 до 20%.

Так, оборудование будет закуплено для 30 поликлиник Казани, Набережных Челнов, а также восьми районов республики, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Ранее сообщалось, что в селе Вожи в Спасском районе Татарстана открылся новый модульный фельдшерско-акушерский пункт.

