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Более 100 единиц нового оборудования закупят для детских поликлиник Татарстана

20:58, 20.10.2019
Более 100 единиц нового оборудования закупят для детских поликлиник Татарстана
Фото: pixabay.com

В 2019 году для детских поликлиник в Татарстане закупят 123 единицы медицинских изделий. Это поможет повысить обеспеченность детских больниц оборудованием с 5 до 20%.

Так, оборудование будет закуплено для 30 поликлиник Казани, Набережных Челнов, а также восьми районов республики, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Ранее сообщалось, что в селе Вожи в Спасском районе Татарстана открылся новый модульный фельдшерско-акушерский пункт.

ОбществоМедицина Татарстан
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