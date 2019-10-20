Новый модульный фельдшерско-акушерский пункт появился в селе Татарстана

В селе Вожи в Спасском районе Татарстана открылся новый модульный фельдшерско-акушерский пункт. Для района это уже 10-й модульный ФАП, возведенный в рамках реализации проекта «Совершенствование первичной медико-санитарной помощи населению».

Новый модульный ФАП снабжен полным комплектом мебели и всем необходимым медоборудованием. Есть холодное и горячее водоснабжение, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Ранее сообщалось, что в Татарстане зарплату водителей бригад скорой помощи увеличили на три тысячи рублей. Теперь денежные выплаты вместо пяти тысяч рублей составят восемь.