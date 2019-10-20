Для татарстанской БДД купят грузовик с краном почти за 10 млн рублей

Государственное бюджетное учреждение «Безопасность дорожного движения» собирается купить грузовой автомобиль с краном-манипулятором за 9,8 млн рублей. Оплатят покупку из внебюджетных средств.

Автомобиль должен быть 2019 года выпуска, с кондиционером и автономным отопителем кабины, с боковой платформой, грузоподъемностью не меньше 11,3 тонны.

Мощность двигателя должна быть не меньше 375 л.с. У грузовика должна быть крано-манипуляторная установка с грузоподъемностью на максимальном вылете не менее 440 кг.

Информация об этом появилась на портале госзакупок 16 октября, заявки будут принимать до 28 октября, а аукцион состоится 30-го числа.

Ранее сообщалось, что акционерное общество «Татэнерго» готово заплатить 14,5 млн рублей за капитальный и текущий ремонт зданий береговой насосной станции «Волга» для нужд Казанской ТЭЦ-1.

