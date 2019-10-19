За ремонт насосной станции «Волга» в Татарстане заплатят 14,5 млн рублей

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Акционерное общество «Татэнерго» готово заплатить 14,5 млн рублей за капитальный и текущий ремонт зданий береговой насосной станции «Волга» для нужд Казанской ТЭЦ-1.

О конкурсе для субъектов малого и среднего предпринимательства стало известно 14 октября, заявки принимаются до 21 октября, а итоги подведут через месяц — 20 ноября.

Работы пройдут по адресу насосной станции — она расположена на улице Прогонной в поселке Кукушкино. Работы должны быть выполнены с 1 июня по 30 сентября 2020 года.

В рамках тендера от подрядчика потребуется провести капитальный ремонт гидроизоляции стен и покрытия сооружения насосной станции, отремонтировать помещения и конструкцию сооружения, здание коллекторной насосной, а также усилить стеновые конструкции.

Напомним, в 2017 году было объявлено, что Татарстан станет первым регионом в акватории Волги, где масштабно займутся обновлением очистных сооружений.